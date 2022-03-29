Долгосрочная деградация уровня жизни. Джонатан Шоу рассказал о последствиях конфронтации с Россией для Европы

Санкции рикошетят по Европе. Подготовить британцев к «долгосрочной деградации уровня жизни» посоветовал правительству генерал Великобритании в отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Санкции рикошетят по Европе. Подготовить британцев к «долгосрочной деградации уровня жизни» посоветовал правительству генерал Великобритании в отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Джонатан Шоу уверен, что власти не осознают всю серьезность последствий конфронтации с Россией, но пока регулировать цены в стране не спешат. В частности, на энергоносители. Их стоимость растет стремительно. Больше всего от этого сейчас страдают в Северной Ирландии. Там эти позиции подорожали сразу на 35 %. По итогам февраля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 6,2 %, что стало рекордом за последние 30 лет.
Тем временем в Бельгии на грани банкротства производители овощей. Подорожание газа и рост цен на удобрения привели к пятикратному увеличению затрат на выращивание растений в теплицах. Так, если ранее фермеры платили за электроэнергию около 500 тысяч евро в год, то с нынешними ценами им придется заплатить 2,5 миллиона евро. А некоторые производители овощей и вовсе перешли на весенний сев культур из-за невозможности отапливать теплицы в зимнее время.