Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призывает ради спасения экономики Франции снять санкции с Российской Федерации, пишет ТАСС.

Филиппо на своей странице в соцсети X заявил, что «антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители, ЕС, евро и его политика убивают нас, макронизм убивает нас».

По мнению Филиппо, экономике Франции необходимы изменения – остановка санкций, выход из европейского рынка электроэнергии, рассмотрение вопроса о выходе страны из ЕС. Политик подчеркнул также необходимость развивать «экономический патриотизм» в стране.