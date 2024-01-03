Прямой эфир

Во Франции призывают отменить антироссийские санкции

03 января 2024 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призывает ради спасения экономики Франции снять санкции с Российской Федерации, пишет ТАСС.

Филиппо на своей странице в соцсети X заявил, что «антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители, ЕС, евро и его политика убивают нас, макронизм убивает нас». 

По мнению Филиппо, экономике Франции необходимы изменения – остановка санкций, выход из европейского рынка электроэнергии, рассмотрение вопроса о выходе страны из ЕС. Политик подчеркнул также необходимость развивать «экономический патриотизм» в стране.

# Международная политика # Флориан Филиппо

Другие новости рубрики

Все новости
Постпредство РФ: ОБСЕ приняла сторону Киева, промолчав об атаке ВСУ по Белгороду
03 января 2024 11:06

Постпредство РФ: ОБСЕ приняла сторону Киева, промолчав об атаке ВСУ по Белгороду

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может досрочно отправиться в отставку
03 января 2024 10:56

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может досрочно отправиться в отставку

Telegraph: Запад может остановить помощь Украине из-за успехов России
03 января 2024 09:47

Telegraph: Запад может остановить помощь Украине из-за успехов России