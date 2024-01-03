ОБСЕ заняла сторону Украины, не осудив ракетные атаки ВСУ по Белгороду, пишет РИА Новости.

Так, 3 января 2024 года постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ в Telegram-канале сообщило, что «Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине. Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей».

30 декабря Вооруженные силы Украины совершили обстрел центра Белгорода. По данным на 1 января 2024 года, в результате обстрела украинскими военными погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 человек получили ранения.

2 января 2024 года ВС Украины повторно совершили обстрел Белгорода. В результате 1 мужчина погиб, 5 человек ранены.