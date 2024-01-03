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Telegraph: Запад может остановить помощь Украине из-за успехов России

03 января 2024 09:47
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Страны Запада начинают демонстрировать отсутствие желания дальше поддерживать финансово Киев, пишет ТАСС.

К такому мнению пришел обозреватель газеты The Telegraph Роберт Кларк. По мнению Кларка, тот оптимизм, которым был преисполнен Запад в начале 2023 года, иссяк. Причина изменившегося отношения к Киеву, по его мнению, заключается в малой результативности контрнаступления ВС Украины, а также в устойчивости экономики Российской Федерации перед западными санкциями.

Также Кларк считает важными факторами снижения интереса Запада к Украине – недостаточное восстановление экономики от пандемии и энергокризиса 2022 года, конфликт Израиля и ХАМАС, активность хуситов в Красном море, возможность прекращения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

# Международная политика

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