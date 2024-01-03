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Канцлер ФРГ Олаф Шольц может досрочно отправиться в отставку

03 января 2024 10:56
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Есть вероятность того, что Олафа Шольца на посту канцлера Германии досрочно сменит Борис Писториус, занимающий пост министра обороны ФРГ, пишет ТАСС со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

В публикации сообщается, что три четверти немцев не удовлетворены деятельностью Шольца в должности канцлера. «Худший результат, чем когда-либо, и он заставляет нервничать партнеров по коалиции, некоторые из них хотят прекратить сосуществование с «зелеными» и социал-демократами. Еще один подарок к Рождеству от консервативного блока ХДС/ХСС – очередное требование провести досрочные выборы», – информирует издание.

Газета также приводит кандидатуру Бориса Писториуса, являющегося вторым по популярности политиком по мнению граждан страны, как наиболее вероятную для замены Шольца на посту главы правительства в Германии.

# Международная политика # Борис Писториус

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