Канцлер ФРГ Олаф Шольц может досрочно отправиться в отставку

Есть вероятность того, что Олафа Шольца на посту канцлера Германии досрочно сменит Борис Писториус, занимающий пост министра обороны ФРГ, пишет ТАСС со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

В публикации сообщается, что три четверти немцев не удовлетворены деятельностью Шольца в должности канцлера. «Худший результат, чем когда-либо, и он заставляет нервничать партнеров по коалиции, некоторые из них хотят прекратить сосуществование с «зелеными» и социал-демократами. Еще один подарок к Рождеству от консервативного блока ХДС/ХСС – очередное требование провести досрочные выборы», – информирует издание.

Газета также приводит кандидатуру Бориса Писториуса, являющегося вторым по популярности политиком по мнению граждан страны, как наиболее вероятную для замены Шольца на посту главы правительства в Германии.