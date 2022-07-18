Во Франции из-за кризиса могут остановиться заводы

В последнее время о таком сценарии все чаще говорят сами французы. Промышленники опасаются, что из-за роста цен на газ и электричество сначала у них увеличатся затраты, а потом придется и вовсе закрыться, так как только стоимость электроэнергии за последний год увеличилась почти в 20 раз.

Однако, как считают эксперты, это еще не предел. Согласно прогнозам, в 2023 году цены на газ и электричество вырастут еще вдвое. В результате некоторые производства не смогут оплачивать огромные счета и будут вынуждены закрыться.