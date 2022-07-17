Почему глава кабмина Эстонии подала в отставку и при чём тут русский язык в школах?

На неделе глава кабмина Эстонии решилась покинуть свой пост, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но только формально. На самом деле, это политический камуфляж перед новым броском.

Кая Каллас подала в отставку после того, как распалась правящая коалиция. Камнем преткновения стал законопроект о переводе начальных школ нацменьшинств (так в Эстонии называют русских) на государственный язык. Партнеры по коалиции не поддержали такое решение премьера, но это была всего лишь уловка. После несогласия с законопроектом Каллас предложила президенту распустить правительство и набрать новых (читай – более удобных) министров. Прежние оказались слишком умеренными. Вот что заявила сама госпожа премьер.

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии:

Мы обеспечиваем будущее Эстонии не только увеличением военных расходов, но и, прежде всего, единством нашего народа и его волей к защите независимости. Однако ни один из министров от центристской партии не имеет допусков к секретным документам НАТО, а с таким составом министров невозможно управлять страной в военное время.

Судя по всему, нелояльные министры давно не нравились Вашингтону и их просто сливали, не давая допуск к информации Альянса. Каллас же, по ее словам, готовится к масштабной войне с Россией. Перед саммитом Альянса в Мадриде Каллас заявляла, что в случае нападения России Эстонию «сотрут с карты мира», и, похоже, это была подготовка общественного мнения к отставке правительства, которое якобы не способно обеспечить военную безопасность. Теперь Каллас подберут правильных министров, заранее согласованных с Вашингтоном.