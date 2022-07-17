Судьба украинского зерна. Кто пытается оставить страну без хлеба?

Февральский референдум и поправки в Коституцию – этапы эволюционного развития нашего государства. Хотя, как мы помним, в 2020 году была попытка государственного переворота. И если бы тогда не выстояли, то, возможно, сейчас нас волновали бы совсем другие вопросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как в Украине, из которой пытаются вывезти все. Буквально до последнего зернышка.

На неделе в Стамбуле завершились переговоры, которые шли около месяца. Все это время обсуждали судьбу украинского зерна. Не менее, чем сами переговоры, интересен фон, на котором они проходили. США все это время призывали не покупать российское зерно на мировых рынках. Украина сообщала, что русские поджигают с вертолетов посевы в Харьковской области, а Турция задержала российский сухогруз, чтобы выяснить его происхождение, якобы оно было украдено и вывезено из Украины. Очевидно, для Великобритании и США крайне важно разблокировать заминированные порты и обеспечить проход конвоев в Черное море. Ни один из предложенных Россией сухопутных маршрутов западную коалицию не интересовал. Переговоры по этому вопросу велись, скорее, для отвода глаз, чтобы прикрыть главную цель – доступ к Черному морю.

К примеру, самый простой путь, который можно было использовать – белорусский. Для этого нужно только обеспечить логистику и финансовые цепочки. Вместо этого Украина, наоборот, начала минировать железную дорогу и погранпереходы – мол, опасаются нападения нашей армии. То есть вывоз зерна через Беларусь специально сделали невозможным. Что касается портов, то они были заблокированы вовсе не русскими. Еще с марта Москва объявила безопасные коридоры от заминированных территориальных вод Украины до пролива Босфор. Но для прохода судов с зерном по этим коридорам украинцы должны были разминировать Одесский и другие порты, чего они делать не хотят. Кроме того, с самого начала спецоперации велись упорные бои за остров Змеиный, откуда российские войска были вынуждены уйти две недели назад.