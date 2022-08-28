Прямой эфир

В Швейцарии собирают подписи для петиции на постройку АЭС

28 августа 2022 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швейцарии. В Швейцарии хотят построить АЭС, чтобы избежать дефицита электроэнергии. Для этого парламентарии запустили петицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Швейцарии собирают подписи для петиции на постройку АЭС -1

Дело в том, что на референдуме в 2017 году швейцарцы проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций. Теперь местные чиновники пытаются добиться разрешения, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Сообщается, что сбор подписей должен начаться уже на следующей неделе.  

В Швейцарии собирают подписи для петиции на постройку АЭС -4

Согласно прогнозам экспертов, цены на электроэнергию в Швейцарии к концу 2022 года возрастут на 30 процентов. Кроме того, в стране очень высокий риск дефицита энергии. Ранее власти призвали граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.  

# Кризис в ЕС # Новости Швейцарии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии курьер доставил пиццу на вершину горы Фудзияма
28 августа 2022 11:29

В Японии курьер доставил пиццу на вершину горы Фудзияма

СМИ Финляндии пишут о падении уровня жизни в стране
28 августа 2022 11:25

СМИ Финляндии пишут о падении уровня жизни в стране

В Британии школы готовятся закупать свитера для малоимущих семей
28 августа 2022 11:18

В Британии школы готовятся закупать свитера для малоимущих семей