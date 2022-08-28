В Швейцарии собирают подписи для петиции на постройку АЭС

Новости Швейцарии. В Швейцарии хотят построить АЭС, чтобы избежать дефицита электроэнергии. Для этого парламентарии запустили петицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. В Швейцарии хотят построить АЭС, чтобы избежать дефицита электроэнергии. Для этого парламентарии запустили петицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что на референдуме в 2017 году швейцарцы проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций. Теперь местные чиновники пытаются добиться разрешения, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Сообщается, что сбор подписей должен начаться уже на следующей неделе.
Согласно прогнозам экспертов, цены на электроэнергию в Швейцарии к концу 2022 года возрастут на 30 процентов. Кроме того, в стране очень высокий риск дефицита энергии. Ранее власти призвали граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.