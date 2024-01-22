Число недовольных правительством растет и во Франции. Фермеры заблокировали автомагистрали и АЗС в Тарне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число недовольных правительством растет и во Франции. Фермеры заблокировали автомагистрали и АЗС в Тарне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перекрыт проезд по платной трассе A9. Ее активисты засыпали щебнем и землей. Аналогичный бардак и на шоссе недалеко от Карбона. На дорогах снова тонны навоза.
Французы требуют от Макрона не подписывать закон о миграции
Акции продлятся как минимум до конца недели, заявляют фермеры. Так, аграрии выступают против повышения налогов на топливо и дешевого импорта.
Схожие претензии и у жителей Румынии, Германии, Австрии. Там уже прошли демонстрации представителей сельхозсектора. Аналогичные протесты анонсированы в Польше и Литве.
Иностранные рабочие присоединились к акции протеста в Париже