Число недовольных правительством растет и во Франции. Фермеры заблокировали автомагистрали и АЗС в Тарне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы требуют от Макрона не подписывать закон о миграции

Перекрыт проезд по платной трассе A9. Ее активисты засыпали щебнем и землей. Аналогичный бардак и на шоссе недалеко от Карбона. На дорогах снова тонны навоза.

Акции продлятся как минимум до конца недели, заявляют фермеры. Так, аграрии выступают против повышения налогов на топливо и дешевого импорта.

Схожие претензии и у жителей Румынии, Германии, Австрии. Там уже прошли демонстрации представителей сельхозсектора. Аналогичные протесты анонсированы в Польше и Литве.