Венгрия выступила против выделения Украине €5 млрд

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против предложения выделить Украине 5 млрд евро в виде военной помощи из средств Европейского фонда мира в течение нескольких лет. Об этом пишет ТАСС.

Он рассчитывает на ожесточенные дискуссии по данному поводу на встрече в Брюсселе.

Ранее Венгрия заявила, что не будет поддерживать предоставление Украине еще одного транша военной помощи в 500 миллионов евро, пока не разрешится ситуация вокруг банка OTP. Также Венгрия не поддерживает предложения о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро из средств бюджета ЕС на 2024-2027 годы.

Сийярто подчеркнул, что война не приводит к урегулированию, а лишь приводит к увеличению числа жертв и разрушений.