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Канделаки запретят въезд в Казахстан

22 января 2024 14:13
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Директору ТНТ и управляющей компании «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационное агентство КазТАГ. 

Это может быть связано с публикацией Канделаки в Telegram, в которой она обсуждала проблемы языковой политики в Казахстане.

Государственным языком в Казахстане является казахский, но в госструктурах официально применяется и русский. Однако в стране время от времени возникают споры из-за препятствий в использовании русского языка со стороны националистов.

# Международная политика

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