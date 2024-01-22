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Польша и Украина будут создавать предприятия по производству вооружений на своих территориях – Туск

22 января 2024 16:45
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В решении ситуации в Украине заинтересованы не все. Некоторые так называемые партнеры Киева, напротив, настроены на затягивание конфликта. Польша и Украина будут создавать предприятия по производству вооружений на территории обеих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша и Украина будут создавать предприятия по производству вооружений на своих территориях – Туск-1

Об этом заявил польский премьер во время своего визита в Киев. Дональд Туск выразил всестороннюю поддержку Зеленскому. Стороны даже обсудили ряд проектов. В том числе закупку оружия для ВСУ у Варшавы в кредит. Отметил премьер Польши и определенные конфликты интересов с Украиной, однако их Туск планирует решать – цитата – в духе дружбы.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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