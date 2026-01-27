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Социальные взносы в Германии могут достичь половины зарплаты населения

27 января 2026 08:55
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Миллионы немцев ожидают резкий рост социальных взносов. По прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет отчисления на медицину, пенсию и страхование могут достичь половины зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в системе медстрахования прогнозируется дефицит в 12 миллиардов евро уже к 2027 году. При этом меры правительства по спасению экономики оцениваются как недостаточные и лишь откладывают кризис. Единственный выход из сложной ситуации – реформировать саму архитектуру социальной системы в стране. Однако вариант перестать быть государством всеобщего благосостояния уже вызывает серьезные политические дебаты в Германии.

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# Кризис в ЕС # Новости Германии

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