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Британцы не смогут отапливать дома? Вот какой прогноз сделали эксперты

09 декабря 2022 10:25
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Новости Великобритании. Зима продолжает хозяйничать в Европе, и радует это не всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Британцы больше не могут позволить себе отапливать дома. Такая информация появилась в местной прессе.  

Британцы не смогут отапливать дома? Вот какой прогноз сделали эксперты-1

На Королевство надвигается арктический фронт: жителей ожидает рекордный снегопад и «зверский» холод, прогнозируют метеорологи. Казалось бы, в такую погоду только оставаться дома.  

Британцы не смогут отапливать дома? Вот какой прогноз сделали эксперты-4

Однако и в квартирах британцев тоже не очень тепло. По прогнозам экспертов, не менее трех миллионов человек не смогут обогреть жилье до 18 градусов.   

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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