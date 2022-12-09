Британцы не смогут отапливать дома? Вот какой прогноз сделали эксперты

Новости Великобритании. Зима продолжает хозяйничать в Европе, и радует это не всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Британцы больше не могут позволить себе отапливать дома. Такая информация появилась в местной прессе.
Новости Великобритании. Зима продолжает хозяйничать в Европе, и радует это не всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Британцы больше не могут позволить себе отапливать дома. Такая информация появилась в местной прессе.
На Королевство надвигается арктический фронт: жителей ожидает рекордный снегопад и «зверский» холод, прогнозируют метеорологи. Казалось бы, в такую погоду только оставаться дома.
Однако и в квартирах британцев тоже не очень тепло. По прогнозам экспертов, не менее трех миллионов человек не смогут обогреть жилье до 18 градусов.
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