Британцы не смогут отапливать дома? Вот какой прогноз сделали эксперты

Новости Великобритании. Зима продолжает хозяйничать в Европе, и радует это не всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Британцы больше не могут позволить себе отапливать дома. Такая информация появилась в местной прессе.

На Королевство надвигается арктический фронт: жителей ожидает рекордный снегопад и «зверский» холод, прогнозируют метеорологи. Казалось бы, в такую погоду только оставаться дома.