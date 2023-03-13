Программы сохранения исчезающих видов животных в Британии под угрозой из-за Brexit

Неожиданная проблема. В зоопарке Чессингтон на юго-востоке Англии четырехлетнему жирафу по имени Хари суждено было воссоединится с подругой, которая сейчас живет в Чехии.

Но после «развода» Британии с Евросоюзом этому союзу тоже пока пришел конец. После Brexit программы сохранения животного мира, которые ранее координировались между зоопарками в Соединенном Королевстве и их коллегами в ЕС, перестали действовать. Как итог – перемещение животных сократилось примерно на 85 %.

Энди Холл, представитель Британско-ирландской ассоциации зоопарков и аквариумов:

У нас нет соответствия между санитарными требованиями на британской и европейской стороне. У нас есть только один пограничный контрольный пункт для животных для их перемещения.

Все это угрожает программам сохранения исчезающих видов. И сейчас более 70 зоопарков и природоохранных организаций призвали правительство Великобритании активизировать усилия по решению проблемы.

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