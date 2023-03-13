«Играет глобальный игрок – США». Возможно ли военное вторжение в Приднестровье?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.
Надежда Сасс, ведущая:
Прекрасно мы понимаем, что есть достаточно много игроков, которые готовы откусить этот лакомый кусок, но каждый из них сталкивается со своими опасениями. Понятна мотивация украинской армии, они сейчас готовы на любые обдуманные и необдуманные поступки. Но в данном случае Запад заинтересован в этой игре?
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конкретно по данной ситуации (Приднестровье и Молдова) – игроки не они. Играет не Кишинев, даже не Украина. Играет глобальный игрок – США. Мы назовем его объединенный Запад, назовем его как угодно, но в данной ситуации речь не идет. Они многие даже не знают, где находится это Приднестровье и что это такое. Если реально посмотреть, то 70 % американцев не скажут, что есть такая страна и где она находится. Как и про Украину, просто последний год рассказывали про Украину, а раньше об этом большинство не знали. Одно из государств, которое может получить определенные дивиденды, – это Румыния, но для них это проблема. Украина, скорее всего, не претендовала бы на эти области, это проблемные области для нее, тем более Россия четко объяснила, что любое нападение на Приднестровье будет воспринято как нападение на Россию, поскольку приблизительно половина населения Приднестровья – это граждане России, и от этого никуда не денешься. Сегодня такой расклад. Опасения о том, что могут начаться боевые действия, – они могут начаться только при одном условии: если будет необходимо взвинтить градус данного конфликта.
Надежда Сасс:
Обосновано ли в целом стратегическое решение отвлечь Россию от Украины, переключить ее внимание на Приднестровье? Хватит ли ресурсов у России, если такая ситуация сложится?
Николай Бузин:
Заинтересованность в Приднестровье есть, и она следующая: первое, уже об этом говорилось, там находится огромный склад оружия. Оружие Украины практически завершилось, оно заканчивается в Европе, его пополнять необходимо. И они находятся рядом с границей.
Надежда Сасс:
Есть еще одна карта. Вот так Вооруженные силы Приднестровья выглядят на данный момент. 26 танков Т-64, 10 тысяч солдат, 30 тысяч резерв, 1,5 тысячи солдат российских военных.
Николай Бузин:
Одно из направлений, которое сейчас муссируется и обсуждается, это возможность обмена части территорий Приднестровья с Молдавской Республикой на часть территории Украины, которая находится в Одесской области. Как может быть оценка ситуации? Вариантов развития обстановки может быть много. Один из них – военный вариант захвата части территорий. Но здесь сталкиваются интересы. Стратегически могут рассчитывать различные варианты: один, два, три, четыре. Вариант военного вторжения в Приднестровье возможен. Его исключать нельзя, но в этом случае вопрос, что будут раскинуты силы России, не совсем обоснован. Да, это будет конфликт, будут проблемы, но там есть 450 тысяч населения. Там есть территория, на которой живут люди, которые готовы защищать свою территорию. Да, России придется задействовать свои контингенты, но не факт, что это даст стратегические преимущества Украине.
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