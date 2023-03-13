«Играет глобальный игрок – США». Возможно ли военное вторжение в Приднестровье?

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Надежда Сасс, ведущая:

Прекрасно мы понимаем, что есть достаточно много игроков, которые готовы откусить этот лакомый кусок, но каждый из них сталкивается со своими опасениями. Понятна мотивация украинской армии, они сейчас готовы на любые обдуманные и необдуманные поступки. Но в данном случае Запад заинтересован в этой игре?

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конкретно по данной ситуации (Приднестровье и Молдова) – игроки не они. Играет не Кишинев, даже не Украина. Играет глобальный игрок – США. Мы назовем его объединенный Запад, назовем его как угодно, но в данной ситуации речь не идет. Они многие даже не знают, где находится это Приднестровье и что это такое. Если реально посмотреть, то 70 % американцев не скажут, что есть такая страна и где она находится. Как и про Украину, просто последний год рассказывали про Украину, а раньше об этом большинство не знали. Одно из государств, которое может получить определенные дивиденды, – это Румыния, но для них это проблема. Украина, скорее всего, не претендовала бы на эти области, это проблемные области для нее, тем более Россия четко объяснила, что любое нападение на Приднестровье будет воспринято как нападение на Россию, поскольку приблизительно половина населения Приднестровья – это граждане России, и от этого никуда не денешься. Сегодня такой расклад. Опасения о том, что могут начаться боевые действия, – они могут начаться только при одном условии: если будет необходимо взвинтить градус данного конфликта. Надежда Сасс:

Обосновано ли в целом стратегическое решение отвлечь Россию от Украины, переключить ее внимание на Приднестровье? Хватит ли ресурсов у России, если такая ситуация сложится? Николай Бузин:

Заинтересованность в Приднестровье есть, и она следующая: первое, уже об этом говорилось, там находится огромный склад оружия. Оружие Украины практически завершилось, оно заканчивается в Европе, его пополнять необходимо. И они находятся рядом с границей.