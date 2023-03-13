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Двух морских черепах спасли американские ветеринары. Возвращение на волю превратили в праздник

13 марта 2023 15:21
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В настоящий праздник превратилась церемония возвращения на волю двух черепах на американском побережье. Их провожали аплодисментами, и они были адресованы не столько морским обитателям, а ветеринарам, которые смогли сделать невозможное.

Двух морских черепах спасли американские ветеринары. Возвращение на волю превратили в праздник-1

Бетт Зиркельбах, ветеринар:
У нас есть Порт и Правый борт, так мы назвали двух молодых зеленых морских черепах, которых вместе спасли в ноябре. И как это здорово сегодня, когда мы смогли вернуть их домой, в океан.

Двух морских черепах спасли американские ветеринары. Возвращение на волю превратили в праздник-4

Эти зеленые морские черепахи пережили состояние, известное как фибропапилломатоз, из-за которого они выдержали операции по удалению опухоли и получали антибиотики широкого спектра действия. Еще долго их выхаживали и кормили витаминами, чтобы наконец-то состоялся этот радостный момент.

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