Двух морских черепах спасли американские ветеринары. Возвращение на волю превратили в праздник

В настоящий праздник превратилась церемония возвращения на волю двух черепах на американском побережье. Их провожали аплодисментами, и они были адресованы не столько морским обитателям, а ветеринарам, которые смогли сделать невозможное.

Бетт Зиркельбах, ветеринар:

У нас есть Порт и Правый борт, так мы назвали двух молодых зеленых морских черепах, которых вместе спасли в ноябре. И как это здорово сегодня, когда мы смогли вернуть их домой, в океан.