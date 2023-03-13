Двух морских черепах спасли американские ветеринары. Возвращение на волю превратили в праздник

В настоящий праздник превратилась церемония возвращения на волю двух черепах на американском побережье. Их провожали аплодисментами, и они были адресованы не столько морским обитателям, а ветеринарам, которые смогли сделать невозможное.
В настоящий праздник превратилась церемония возвращения на волю двух черепах на американском побережье. Их провожали аплодисментами, и они были адресованы не столько морским обитателям, а ветеринарам, которые смогли сделать невозможное.
Бетт Зиркельбах, ветеринар:
У нас есть Порт и Правый борт, так мы назвали двух молодых зеленых морских черепах, которых вместе спасли в ноябре. И как это здорово сегодня, когда мы смогли вернуть их домой, в океан.
Эти зеленые морские черепахи пережили состояние, известное как фибропапилломатоз, из-за которого они выдержали операции по удалению опухоли и получали антибиотики широкого спектра действия. Еще долго их выхаживали и кормили витаминами, чтобы наконец-то состоялся этот радостный момент.
*На правах рекламы.
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