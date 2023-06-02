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Во Флориде тысячи людей вышли на акции протеста против закона о миграции

02 июня 2023 12:46
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Новости США. Во Флориде тысячи людей вышли на марши протеста против закона о миграции, который подписал губернатор штата, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь руководители предприятий и даже врачи должны сообщать властям о всех работниках и пациентах, которые не являются гражданами США.

Во Флориде тысячи людей вышли на акции протеста против закона о миграции-1

Предполагается, что противоречивый законопроект вступит в силу с 1 июля и затронет миллионы людей, которые сейчас трудятся в сельском хозяйстве, коммунальных службах и многих других отраслях. И многие из них нелегально. По мнению протестующих, иммигранты, которые вносят значительный вклад в экономический рост Флориды, теперь могут лишиться работы и источников существования.

# Акции протеста # Новости США # Фотофакт

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