Во Флориде тысячи людей вышли на акции протеста против закона о миграции

Новости США. Во Флориде тысячи людей вышли на марши протеста против закона о миграции, который подписал губернатор штата, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь руководители предприятий и даже врачи должны сообщать властям о всех работниках и пациентах, которые не являются гражданами США.

Предполагается, что противоречивый законопроект вступит в силу с 1 июля и затронет миллионы людей, которые сейчас трудятся в сельском хозяйстве, коммунальных службах и многих других отраслях. И многие из них нелегально. По мнению протестующих, иммигранты, которые вносят значительный вклад в экономический рост Флориды, теперь могут лишиться работы и источников существования.