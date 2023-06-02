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Рогов заявил об окончании подготовки ВСУ к наступлению на Запорожском направлении

02 июня 2023 12:10
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Киев сформировал силы для проведения контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом сообщает глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости. 

Рогов отмечает, что завершено создание ударной группировки Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, ожидается приказа о старте операции. Вооруженные силы России готовы к отражению атаки противника и организовали несколько рубежей обороны для защиты региона. 

По словам Рогова, атака на этом направлении будет опасной для режима Зеленского и его боевиков. Заявления о готовящейся контратаке со стороны украинской армии уже многократно звучали в Киеве и на Западе. В качестве одной из основных целей рассматривается Запорожская область, чтобы установить контроль над побережьем Азовского моря и отрезать сухопутный коридор в Крым. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве внимательно отслеживают поступающую информацию о готовящейся контратаке и берут ее во внимание при планировании спецоперации.

# Международная политика # Владимир Рогов

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