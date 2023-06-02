Столтенберг: страны НАТО должны нарастить производство оружия и боеприпасов

По его словам, запасы вооружений истощились из-за масштабных поставок Украине, поэтому необходимо заключать контракты с военными предприятиями. Он добавил, что Альянс пригласил их представителей присоединиться к встрече министров обороны в Брюсселе, которая состоится в июне, чтобы обсудить этот вопрос. Ну а более предметно он будет обсуждаться на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле.