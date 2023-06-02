Прямой эфир

Столтенберг: страны НАТО должны нарастить производство оружия и боеприпасов

02 июня 2023 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны НАТО должны нарастить производство оружия и боеприпасов. С таким призывом выступил 2 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столтенберг: страны НАТО должны нарастить производство оружия и боеприпасов-1

По его словам, запасы вооружений истощились из-за масштабных поставок Украине, поэтому необходимо заключать контракты с военными предприятиями. Он добавил, что Альянс пригласил их представителей присоединиться к встрече министров обороны в Брюсселе, которая состоится в июне, чтобы обсудить этот вопрос. Ну а более предметно он будет обсуждаться на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле.

# Оружие и боеприпасы # Йенс Столтенберг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Советник Залужного назвал атаки на Россию новой нормой
02 июня 2023 11:50

Советник Залужного назвал атаки на Россию новой нормой

Результаты первого ЦЭ будут пересчитаны по новой методике, баллы можно будет узнать 2 июня
02 июня 2023 11:32

Результаты первого ЦЭ будут пересчитаны по новой методике, баллы можно будет узнать 2 июня

The Guardian: ИИ американского беспилотника решил уничтожить оператора на испытаниях в США
02 июня 2023 11:08

The Guardian: ИИ американского беспилотника решил уничтожить оператора на испытаниях в США