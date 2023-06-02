Блинкен назвал выгоду США от украинского конфликта

Конфликт в Украине усилил возможности Америки реагировать на потенциальные угрозы со стороны Китайской Народной Республики. Такое заявление госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сделал в пятницу, 2 июня, в Хельсинки, приводит его слова РИА Новости.

Во время визита в финскую столицу Блинкен подчеркнул, что этот конфликт позволил четче среагировать, усилить потенциал Штатов отвечать на возможные угрозы КНР. Госсекретарь также отметил, что происходящее в Украине не отвлекло Америку и от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.