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Блинкен назвал выгоду США от украинского конфликта

02 июня 2023 11:53
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Конфликт в Украине усилил возможности Америки реагировать на потенциальные угрозы со стороны Китайской Народной Республики. Такое заявление госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сделал в пятницу, 2 июня, в Хельсинки, приводит его слова РИА Новости. 

Во время визита в финскую столицу Блинкен подчеркнул, что этот конфликт позволил четче среагировать, усилить потенциал Штатов отвечать на возможные угрозы КНР. Госсекретарь также отметил, что происходящее в Украине не отвлекло Америку и от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. 

# Международная политика # Энтони Блинкен

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