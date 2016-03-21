Внеочередные парламентские выборы в Казахстане: «экзитполы» говорят о лидерстве правящей партии

Новости Казахстана. В Казахстане подводят итоги внеочередных парламентских выборов. По данным «экзитполов», с огромным отрывом лидирует правящая партия, которую возглавляет Нурсултан Назарбаев. За нее проголосовали более 80% избирателей. За ходом голосования следили около 800 иностранных наблюдателей, в том числе и из Беларуси.

Так совпало, что итоги выборов объявили в Новруз, который сейчас празднуют в Казахстане. Это праздник весеннего обновления. Насколько в стране ждали обновления политического – итоги выборов говорят сами за себя. Большинство избирателей отдали свои голоса за правящую партию Нур Отан, которая оставила далеко позади своих соперников.

7-процентный барьер преодолели еще коммунисты и демократы. Эти выборы проходили досрочно. Одна из главных причин такого решения – чисто экономическая. Это позволило сэкономить около десятка миллионов долларов. Немудрено, что в своих предвыборных программах партии делали в основном упор на экономику. Но, как отмечают эксперты, от перемены мест в парламенты отношения Беларуси и Казахстана не изменятся. Обновленный Мажилис будет искать новые точки соприкосновения с уже поверенным партнером.

Мурат Мусатаев, директор научного центра «Евразия»:

У Беларуси очень большой опыт и великолепные показатели, даже в период кризиса они не снижаются, в области сельского хозяйства. Нам нужны именно такие фермы, которые могут внести свою лепту в развитие наших отношений, создавая совместные предприятия.

Белорусские и казахстанские бизнесмены и политики уже не раз садились за стол переговоров. А вот семья Олжаса белорусский круглый стол только присматривает, чтобы, конечно, проводить неформальные переговоры в кругу друзей и родственников. В Казахстане очень любят большие застолья. Наши поставщики такие традиции понимают, поэтому в белорусском магазине можно найти не только стол на 14 персон, но и самую разную мебель.

Олжас, житель Астаны:

Мне, например, белорусская мебель импонирует тем, что она в основном качественная. Если вещь какая-то делается, то добротно. Уже бренд сформировавшийся, когда мы думаем о том, что белорусская мебель безопасная, она из хороших природных материалов.

Спрос, конечно, немного упал. Все-таки Казахстан под влиянием мирового экономического кризиса. В национальную экономику уже внесли первую лепту даже новоиспеченные мажилисмены. Около тысячи долларов, чтобы поучаствовать в выборах, а заодно подняться на социальном лифте.

Кстати, многие жители Астаны тоже платят, чтобы проехать в лифте. Это такая антикризисная коммунальная мера.

Галия, житель Астаны:

Карточка стоила 700, потом, через месяца два, сделали 800. Пользуемся как можно реже, только когда подниматься.

Но в эти выходные, судя на явке избирателей, бытовые вопросы для казахстанцев отошли на второй план. На выборы пришли почти 80% избирателей. За ходом голосования следили около тысячи экспертов. Были среди них были и очень узнаваемые лица не только в политической среде.

Иосиф Кобзон, член миссии наблюдателей СНГ:

Что меня очень порадовало на этих выборах, это очереди. Может, в качестве наблюдателя приехать осенью в Беларусь на парламентские выборы? Я люблю Беларусь и с удовольствием приеду до осени.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей СНГ:

Этот спокойный ход выборов как позитив. Почему? Потому что это говорит о стабильности, в первую очередь политической стабильности, как в Казахстане, так вот и в прошлом году это было в Беларуси.

На подведение итогов у Центризбиркома есть еще неделя. После этого новоизбранный парламент приступит к своим обязанностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.