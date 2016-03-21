Взрыв бронемашины с военными и обстрел полицейских в Турции: четыре человека погибли

Новости Турции. На юго-востоке Турции прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, погибли три силовика. Боевики подорвали бронемашину с военными в районе города Нусайбин, где проходит антитеррористическая операция.

Еще одно нападение на полицейских произошло в городе Ширнак. Боевики открыли огонь по полицейским. Один из стражей правопорядка погиб.

Ранее в Стамбуле из-за угрозы терактов был отменен футбольный матч между двумя главными турецкими командами. По данным разведки, смертники планировали устроить теракт по окончанию игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.