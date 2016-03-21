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На парламентских выборах в Казахстане отметили отсутствие нарушений и их прозрачность

21 марта 2016 13:25
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Новости Казахстана. В Казахстане объявлены предварительные итоги внеочередных парламентских выборов. С огромным отрывом  лидирует правящая партия «Нур Отан», которую возглавляет Нурсултан Назарбаев. У неё более  82% голосов. Также в нижнюю палату проходят Демократическая и Коммунистическая партии, у них примерно по 7% голосов.

Выборы проходили при рекордной явке — она превысила 77%.  За ходом голосования следили около 800 иностранных наблюдателей.  Официальные результаты должны объявить через неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, член миссии наблюдателей СНГ:
Мы имеем возможности и беседовать со всеми представителями ответственными за избирательный процесс, и с наблюдателями местными, и с кандидатами партий, с руководством партий. Я рассматриваю этот спокойный ход выборов как позитив. Почему? Потому что это говорит о стабильности, в первую очередь, политической стабильности, как в Казахстане, так вот и прошлом году это было в Беларуси.

# Выборы

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