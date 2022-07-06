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Теперь налоги станут ещё выше. Как власти Румынии пытаются справиться с кризисом?

06 июля 2022 08:51
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Новости Румынии. Продовольственный кризис может стать серьезным ударом по экономике Румынии. Об этом публично заявил президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Теперь налоги станут ещё выше. Как власти Румынии пытаются справиться с кризисом?-1

Клаус Йоханнис подчеркнул, что необходимо готовиться к тяжелым временам и продумывать меры по поддержке экономики в стране. Одна из таких мер – повышение налогов, чтобы увеличить доходы в бюджет. Власти планируют собрать деньги в размере около 30 % ВВП. Это примерно три миллиарда долларов. Однако несмотря на это, страна превысит целевой показатель дефицита бюджета на этот год.  

# Экономический кризис # Новости Румынии # Фотофакт

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