Теперь налоги станут ещё выше. Как власти Румынии пытаются справиться с кризисом?

Новости Румынии. Продовольственный кризис может стать серьезным ударом по экономике Румынии. Об этом публично заявил президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клаус Йоханнис подчеркнул, что необходимо готовиться к тяжелым временам и продумывать меры по поддержке экономики в стране. Одна из таких мер – повышение налогов, чтобы увеличить доходы в бюджет. Власти планируют собрать деньги в размере около 30 % ВВП. Это примерно три миллиарда долларов. Однако несмотря на это, страна превысит целевой показатель дефицита бюджета на этот год.