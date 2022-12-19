Власти Великобритании обвинили местных синоптиков в энергокризисе

Новости Великобритании. Власти Великобритании нашли виновных в усилении энергокризиса. По их мнению, возникшие проблемы с дефицитом газа спровоцировали местные синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно они не предупредили о наступлении сильных морозов, что застало энергосистему королевства врасплох. В результате в стране израсходовали пятую часть запасов газа и теперь правительство готовится к тому, что придется устраивать веерные отключения электричества. Если бы сообщение о грядущих холодах пришло раньше, то у властей было бы время пополнить запасы газа. Теперь эти ошибки в метеопрогнозах могут иметь катастрофические последствия. Особенное раздражение вызвал тот факт, что содержание национального метеобюро обходится налогоплательщикам почти в 122 миллиона долларов. И за эти громадные деньги британцы могут оказаться в темноте и холоде.