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Власти Великобритании обвинили местных синоптиков в энергокризисе

19 декабря 2022 13:12
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Новости Великобритании. Власти Великобритании нашли виновных в усилении энергокризиса. По их мнению, возникшие проблемы с дефицитом газа спровоцировали местные синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Великобритании обвинили местных синоптиков в энергокризисе-1

Именно они не предупредили о наступлении сильных морозов, что застало энергосистему королевства врасплох. В результате в стране израсходовали пятую часть запасов газа и теперь правительство готовится к тому, что придется устраивать веерные отключения электричества. Если бы сообщение о грядущих холодах пришло раньше, то у властей было бы время пополнить запасы газа. Теперь эти ошибки в метеопрогнозах могут иметь катастрофические последствия. Особенное раздражение вызвал тот факт, что содержание национального метеобюро обходится налогоплательщикам почти в 122 миллиона долларов. И за эти громадные деньги британцы могут оказаться в темноте и холоде.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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