Почти 700 тысяч литовцев живут за чертой бедности

Новости Литвы. В Литве налоговые службы взяли под особый контроль живущих в стране миллионеров. А таковых насчитывается ни много ни мало около полутысячи. И, как выяснилось, нередко бизнесмены забывают передать государству несколько миллионов евро налоговых отчислений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для отслеживания платежей в налоговой службе страны создано спецподразделение. По мнению властей, благодаря работе новой структуры бюджет значительно пополнится. Часть средств этих денег пойдет на пособие нуждающимся литовцам. По статистике, 25 % граждан, а это почти 700 тысяч человек, живут за чертой бедности. А количество получающих пособия по бедности и питающихся в благотворительных столовых выросло на 40 %.