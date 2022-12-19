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Почти 700 тысяч литовцев живут за чертой бедности

19 декабря 2022 10:59
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Новости Литвы. В Литве налоговые службы взяли под особый контроль живущих в стране миллионеров. А таковых насчитывается ни много ни мало около полутысячи. И, как выяснилось, нередко бизнесмены забывают передать государству несколько миллионов евро налоговых отчислений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Почти 700 тысяч литовцев живут за чертой бедности-1

Для отслеживания платежей в налоговой службе страны создано спецподразделение. По мнению властей, благодаря работе новой структуры бюджет значительно пополнится. Часть средств этих денег пойдет на пособие нуждающимся литовцам. По статистике, 25 % граждан, а это почти 700 тысяч человек, живут за чертой бедности. А количество получающих пособия по бедности и питающихся в благотворительных столовых выросло на 40 %.

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# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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