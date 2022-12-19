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Польша хочет разместить вооружение в Западной Украине

19 декабря 2022 13:01
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Польша хочет разместить вооружение на западной территории Украины. Об этом проговорился министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша хочет разместить вооружение в Западной Украине-1

Речь идет о немецких зенитных установках «Патриот», которая Варшава установит на востоке недалеко от украинской границы, чтобы защитить свое воздушное пространство. Но в оборонном ведомстве для большей эффективности ПВО предложили установить их в Западной Украине. Далеко идущие стратегические планы нарушил Берлин. Там строго одернули Варшаву, заметив, что ракетные комплексы «Патриот» являются частью общей системы воздушной обороны НАТО. Следовательно, прежде чем их использовать за пределами альянса, необходимо заручиться поддержкой стран-участниц. Иначе польская военная активность может привести к полномасштабной войне.

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# Вооруженные силы # Мариуш Блащак # Фотофакт

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