В Британии военным нашли новое применение. Они заменят бастующих работников

Новости Великобритании. В Британии военным нашли новое применение. Из-за масштабной волны забастовок, которые сотрясают страну, власти направляют армию для поддержания работы жизненно важных секторов экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство уже обкатало подобную практику, когда около года назад военные заменили бастующих водителей грузовиков. На этот раз на трудовой фронт намерены призвать около полутора тысяч военных, которые займут места работников, ушедших на акции протеста. Профсоюзы раскритиковали эти планы, заявив, что военные недостаточно подготовлены, чтобы, заменить, например, сотрудников погранслужб или водителей автомобилей скорой помощи. Массовые стачки начались в Королевстве осенью. По всей стране бастуют железнодорожники, медики и учителя, сотрудники почты, а также другие госслужащие. Все они требуют повышения зарплаты из-за растущей инфляции.