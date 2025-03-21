Власти Турции запретили любые акции в Стамбуле, Анкаре и Измире на пять дней после массовых протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что манифестации вспыхнули из-за задержания мэра Стамбула. Его обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами. По мнению протестующих, уголовное дело является политическим.

Акции протеста прошли 19 и 20 марта во всех крупных городах страны. В Стамбуле десятки человек получили ранения из-за ожесточенных стычек с полицией. Участники акции несколько раз вызывали скорую помощь. В Анкаре протесты закончились не лучше. Протестующие нападали на правоохранителей, те в ответ, разумеется, применили слезоточивый газ, дубинки и водометы. Сообщается о десятках задержанных.

Более того, протесты ударили и по экономическому сектору. Курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума. Тем временем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию. Он заявил, что оппозиция пытается оказать давление на полицию и правосудие. Президент подчеркнул, что правительство сосредоточено на решении проблем страны. А министр юстиции призвал не устраивать уличные протесты, отметив, что задержание мэра Стамбула никак не связано с деятельностью президента.