ВСУ подорвали станцию «Суджа», что, по словам Минобороны РФ, было чистой воды провокацией с целью дискредитировать мирные инициативы Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

С августа объект использовался украинскими войсками и прекратил свою работу после отказа Киева продолжить транзит газа.

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали прекращение ударов по объектам энергетики, что Зеленский поддержал, но вскоре украинская сторона напала на «Кавказскую» нефтеперекачивающую станцию, сорвав мирные усилия.

Военные же России, по приказу Путина, прекратили удары, даже сбив свои беспилотники, которые летели в сторону Украины.