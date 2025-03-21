Польша укрепила арматурой защитный барьер на границе с Беларусью

Польша укрепляет свой «железный занавес» на границе с Беларусью – на этот раз против мигрантов. Защитный барьер дополнили совсем не привлекательной арматурой. Стальные прутья установили на протяжении более 180 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргумент Варшавы в лице польских погранслужбы таков – мигранты, пытаясь пересечь границу, стали чаще использовать различные технические средства – электропилы и домкраты. Поэтому людям в поисках мирной жизни теперь будет противостоять «железо». Меж тем, МВД Польши гордо рапортует об эффективности сдерживания мигрантов на 90 %. Правда за этими цифрами скрываются человеческие трагедии. Только с начала 2025 года карательная миграционная политика Евросоюза унесла жизни уже троих беженцев на границе с Беларусью. И это на фоне сообщений правозащитников о жестоком обращении с мигрантами. В данном контексте особенно цинично выглядит смерть мужчины африканского происхождения, обнаруженного на территории Беларуси 18 марта недалеко от границы с Литвой.