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Власти США готовят крупнейший в истории отзыв виз

27 августа 2026 06:37
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Администрация Дональда Трампа готовит крупнейший в истории США массовый отзыв виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти США готовят крупнейший в истории отзыв виз-2

Под удар могут попасть до 200 тысяч иностранцев, въехавших в страну по туристическим или деловым визам категорий B1 и B2, а затем подавших заявления на убежище. В Госдепартаменте считают, что такой механизм используют для обхода иммиграционных правил. Аннулирование визы не влечет немедленной депортации, но заявители утратят текущий статус. Отметим, с начала второго срока Трампа ведомство уже отозвало около 175 тысяч виз.

# США # Визы

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