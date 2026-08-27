Власти США готовят крупнейший в истории отзыв виз

Под удар могут попасть до 200 тысяч иностранцев, въехавших в страну по туристическим или деловым визам категорий B1 и B2, а затем подавших заявления на убежище. В Госдепартаменте считают, что такой механизм используют для обхода иммиграционных правил. Аннулирование визы не влечет немедленной депортации, но заявители утратят текущий статус. Отметим, с начала второго срока Трампа ведомство уже отозвало около 175 тысяч виз.