Объявлены все участники основного этапа футбольной Лиги чемпионов

Состав участников общего этапа Лиги чемпионов окончательно сформирован, пишет ТАСС.

26 августа стали известны итоги ответных матчей раунда плей‐офф квалификации. АЕК (Греция) по сумме 2-х встреч одолел болгарский «Левски» (0:0, 4:0). «Викинг» из Норвегии переиграл загребское «Динамо» (2:2, 3:1). Турецкий «Фенербахче» оказался сильнее французского «Лиона» (1:1, 2:1). «Слован» из Словакии взял верх над словенским «Целе» (1:1, 2:1 по окончании экстра‐тайма).

В числе гарантированных участников – ФК из Англии, Испании, Италии, Германии и других стран, включая «Реал», «Баварию», «ПСЖ» и «Интер».

Всего в общем этапе поборются футболисты 36 клубов, каждый проведет по 8 матчей – 4 дома и 4 в гостях. 8 лучших команд пройдут в 1/8 финала, а клубы с 9‐го по 24‐е место сразятся за оставшиеся путевки в стыковых матчах.

Жеребьевку общего этапа проведут 27 августа в Монако.

Клубы из России не участвуют в международных турнирах с 2022 г. Действующий победитель Лиги чемпионов – «ПСЖ». В составе парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

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