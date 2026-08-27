В Польшу поступила партия южнокорейских танков

Польша наращивает военную мощь у восточных рубежей: в страну прибыли первые 28 танков K2 в рамках второго контракта с южнокорейской компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техника поступила на вооружение 16‑й механизированной дивизии – она дислоцируется на северо‑востоке страны, неподалеку от Калининградской области. Это только начало масштабных поставок: согласно прошлогоднему соглашению, Варшава получит в общей сложности 180 машин. Стоимость контракта оценивается в 6,5 миллиарда долларов.