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В Польшу поступила партия южнокорейских танков

27 августа 2026 06:36
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Польша наращивает военную мощь у восточных рубежей: в страну прибыли первые 28 танков K2 в рамках второго контракта с южнокорейской компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техника поступила на вооружение 16‑й механизированной дивизии – она дислоцируется на северо‑востоке страны, неподалеку от Калининградской области. Это только начало масштабных поставок: согласно прошлогоднему соглашению, Варшава получит в общей сложности 180 машин. Стоимость контракта оценивается в 6,5 миллиарда долларов.

# Новости Польши

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