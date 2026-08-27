Наводнение и сель в Непале: без вести пропали 826 человек

В Непале пропавшими без вести после наводнения числятся по меньшей мере 826 человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные отчета Национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий государства.

Совет по туризму Непала предварительно сообщает о 466 иностранных гражданах и 113 гражданах Непала, пропавших без вести в пострадавшем районе – 579 туристов. 29 граждан иностранных государств эвакуировали из зоны бедствия посредством вертолета.

На территории пострадавшего от наводнения района обнаружено 165 тел.

По словам представителей посольства России в Непале, связь утрачена по крайней мере с 4 россиянами, находящимися в районе бедствия.

В Молдове продлили режим повышенной энергетической и гидрологической готовности

В Прибалтике не справляются с последствиями непогоды – «позолотит» ли руку властей Брюссель?

Мощные муссонные дожди накрыли север Индии