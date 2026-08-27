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Наводнение и сель в Непале: без вести пропали 826 человек

27 августа 2026 06:13
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Наводнение и сель в Непале: без вести пропали 826 человек-0

В Непале пропавшими без вести после наводнения числятся по меньшей мере 826 человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные отчета Национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий государства.

Совет по туризму Непала предварительно сообщает о 466 иностранных гражданах и 113 гражданах Непала, пропавших без вести в пострадавшем районе – 579 туристов. 29 граждан иностранных государств эвакуировали из зоны бедствия посредством вертолета.

На территории пострадавшего от наводнения района обнаружено 165 тел.

По словам представителей посольства России в Непале, связь утрачена по крайней мере с 4 россиянами, находящимися в районе бедствия.

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# Природные катаклизмы # ЧП # Природные явления # Наводнение

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