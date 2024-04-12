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Власти Швеции обеспокоены ростом преступности в стране

12 апреля 2024 19:39
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Новости Швеции. Власти Швеции обеспокоены ростом преступности. Премьер страны призвал положить конец насилию после очередного случая стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Швеции обеспокоены ростом преступности в стране-1

ЧП произошло в пригороде Стокгольма – это уже третий случай здесь за последнее время. Мужчину застрелили на глазах у ребенка в подземном переходе. По предварительной информации следствия, местный житель поссорился с проходящей группой подростков. Полиция ищет нападавших. Но их личности пока не установлены, о задержании подозреваемых или причастных к случившемуся также не сообщалось.

В правительстве отмечают, что перестрелки в Королевстве участились. Виной тому – противоборствующие преступные группировки, которые пытаются поделить власть между собой. Жертвами их споров нередко становятся невинные и непричастные к преступному миру люди. Так, в прошлом году от огнестрельного оружия в стране погибли свыше полусотни человек.

# Криминал # Новости Швеции

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