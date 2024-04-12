Латвия погрузилась в демографический кризис

Тенденции тревожные: за последние 11 лет прибалтийскую республику покинули свыше 260 тысяч человек. Это создает проблемы экономического и социального характера, которых в Латвии сейчас и так немало. Страна фиксирует спад важнейших показателей, в частности уровня ВВП. Товары в магазинах, а также коммунальные и другие услуги, напротив, стабильно высоки в цене. В результате люди стали чаще уезжать за границу в поисках работы. Основной процент эмигрантов – это молодые люди с высшим образованием, которые, судя по данным статистики, пока не нашли повода вернуться на родину.