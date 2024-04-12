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Японская иена установила антирекорд, опустившись до минимума за последние 34 года

12 апреля 2024 19:38
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Экономика Японии оставляет желать лучшего. Национальная валюта страны установила антирекорд, опустившись до минимума за последние 34 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японская иена установила антирекорд, опустившись до минимума за последние 34 года-1

В правительстве всерьез напуганы настолько неубедительными показателями. Власти не исключают принятия строгих мер для стабилизации ситуации. Эксперты рынка связывают происходящее с укреплением доллара – иена подешевела к американской валюте почти на 15 %. Однако проблемы в финансовой сфере Японии, в частности с обесцениванием иены, начались еще задолго до этого. Так, в конце 2023 года экономика Страны восходящего солнца вошла в рецессию. Усугубили ситуацию снижение потребительских расходов и мягкая денежно-кредитная политика. В результате ВВП государства опустился на одну строку в международном рейтинге. Теперь банк Японии рассматривает возможность провести валютные интервенции.

# Экономический кризис

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