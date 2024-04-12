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Каждый пятый гражданин Германии находится под угрозой бедности

12 апреля 2024 17:35
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В зоне риска миллионы жителей Германии. Им придется спасаться от экономических проблем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Верные общеевропейскому курсу немецкие политики не заметили, как обрекли народ на выживание. Каждый пятый гражданин ФРГ находится под угрозой бедности, сообщает статуправление страны.

Каждый пятый гражданин Германии находится под угрозой бедности-1

Забронировать отпуск, купить новую мебель или сходить в кафе – все это стало недешевым удовольствием. У многих нет денег даже на необходимое. Элементарно позволить себе аренду жилья могут все меньше жителей. Неудивительно на фоне того, что немецкая экономика в принципе бьет очередные антирекорды. Пример тому – бизнес-сфера, в которой становится все больше предприятий-банкротов. Только за прошедший месяц закрылись около 1300 компаний, работы при этом лишились 11 тысяч человек. Подобная тенденция в стране прослеживается уже на протяжении полугода. Но власти предпочитают внутренних трудностей не замечать.

# Экономический кризис # Новости Германии

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