Власти Шри-Ланки задержали более 20 человек, подозреваемых в серии взрывов

Новости мира. На Шри-Ланке задержали более 20 человек в связи с прогремевшими накануне взрывами , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подозреваемые находятся под стражей в департаменте уголовных расследований.

Их допрашивают следователи. В воскресенье, когда верующие собрались в церквях на празднование Пасхи, боевики устроили целую серию терактов. Три взрыва прогремели в храмах, столько же в отелях.

Ещё две бомбы были активированы на западе острова и в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

Папа Римский Франциск назвал взрывы на Шри-Ланке жестоким насилием

Согласно последним данным жертвами атак стали 290 человек. Среди них граждане 11 стран. Ещё около полутысячи пострадали.