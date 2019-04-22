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Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины

22 апреля 2019 08:00
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Новости Украины. На президентских выборах в Украине после обработки 90% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины -1

За Петра Порошенко проголосовали 24,5% избирателей.

Владимир Зеленский: «Обещаю: никогда не подведу вас всех»

По данным Центризбиркома действующий глава государства смог обойти Зеленского только в одном регионе Украины – во Львовской области, а также на зарубежных избирательных участках.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины -4

Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины поздравил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины -7

Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины -9

Эта избирательная кампания в Украине проходила напряженно, и даже эксперты не брались предсказывать её исход.

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Порошенко своё поражение уже признал. Он заявил, что принимает решение украинцев, сделавших свой выбор, и поздравил своего оппонента с победой.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины -12

Также действующий президент сказал, что остаётся в политике и будет бороться за Украину, заверив, что его команда будет и дальше добиваться реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.

Дебаты Порошенко и Зеленского. Онлайн

# Выборы в Украине # Фотофакт

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