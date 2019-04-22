Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины

Новости Украины. На президентских выборах в Украине после обработки 90% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. На президентских выборах в Украине после обработки 90% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За Петра Порошенко проголосовали 24,5% избирателей.
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По данным Центризбиркома действующий глава государства смог обойти Зеленского только в одном регионе Украины – во Львовской области, а также на зарубежных избирательных участках.
Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины поздравил белорусский лидер.
Эта избирательная кампания в Украине проходила напряженно, и даже эксперты не брались предсказывать её исход.
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Порошенко своё поражение уже признал. Он заявил, что принимает решение украинцев, сделавших свой выбор, и поздравил своего оппонента с победой.
Также действующий президент сказал, что остаётся в политике и будет бороться за Украину, заверив, что его команда будет и дальше добиваться реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.