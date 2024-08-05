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Власти Сан-Франциско начали борьбу с бездомными

05 августа 2024 10:54
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Власти американского Сан-Франциско взялись за борьбу с бездомными. Теперь им будут выписывать штрафы, а также бесплатно выдавать билеты на автобус в один конец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Сан-Франциско начали борьбу с бездомными-1

По решению мэра, городские власти теперь запрещают бездомным оставаться на тротуарах для ночевки. Кроме того, на уровне департамента полиции издано поручение штрафовать людей, которые сидят, лежат или устанавливают палатки в пешеходных зонах. Сан-Франциско традиционно пользуется популярностью среди бездомных из-за мягкого климата в любую пору года, а также ранее существовавших подходов местных властей.

# Международная политика # Новости США

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