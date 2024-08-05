Власти Сан-Франциско начали борьбу с бездомными

Власти американского Сан-Франциско взялись за борьбу с бездомными. Теперь им будут выписывать штрафы, а также бесплатно выдавать билеты на автобус в один конец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По решению мэра, городские власти теперь запрещают бездомным оставаться на тротуарах для ночевки. Кроме того, на уровне департамента полиции издано поручение штрафовать людей, которые сидят, лежат или устанавливают палатки в пешеходных зонах. Сан-Франциско традиционно пользуется популярностью среди бездомных из-за мягкого климата в любую пору года, а также ранее существовавших подходов местных властей.