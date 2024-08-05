Саснович вернулась в топ-100, а Соболенко по-прежнему третья в рейтинге WTA

Белорусская теннисистка Александра Саснович вновь попала в топ-100 рейтинга WTA, оказавшись на 98-м месте. Об этом сообщается на сайте организации.
Арина Соболенко осталась на третьем месте, а Виктория Азаренко расположилась на 19-й строчке. На текущей неделе они выступят на турнире в Монреале.
Топ-3 рейтинга WTA:
- Ига Свентек (Польша) – 11 005 очков;
- Кори Гауфф (США) – 7703 очка;
- Арина Соболенко (Беларусь) – 7 256 очков.
Топ-3 рейтинга ATP:
- Янник Синнер (Италия) – 9570 очков;
- Новак Джокович (Сербия) – 8460 очков;
- Карлос Алькарас (Испания) – 8130 очков.