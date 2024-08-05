Прямой эфир

Саснович вернулась в топ-100, а Соболенко по-прежнему третья в рейтинге WTA

05 августа 2024 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская теннисистка Александра Саснович вновь попала в топ-100 рейтинга WTA, оказавшись на 98-м месте. Об этом сообщается на сайте организации.

Арина Соболенко осталась на третьем месте, а Виктория Азаренко расположилась на 19-й строчке. На текущей неделе они выступят на турнире в Монреале.

Топ-3 рейтинга WTA:

  1. Ига Свентек (Польша) – 11 005 очков;
  2. Кори Гауфф (США) – 7703 очка;
  3. Арина Соболенко (Беларусь) – 7 256 очков.

Топ-3 рейтинга ATP:

  1. Янник Синнер (Италия) – 9570 очков;
  2. Новак Джокович (Сербия) – 8460 очков;
  3. Карлос Алькарас (Испания) – 8130 очков.
# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Триатлонистка из Бельгии попала в больницу после заплыва в Сене на ОИ-2024
05 августа 2024 08:46

Триатлонистка из Бельгии попала в больницу после заплыва в Сене на ОИ-2024

Маск: второй человек получил мозговой имплант Neuralink
05 августа 2024 08:38

Маск: второй человек получил мозговой имплант Neuralink

ЕС ввел санкции против гендиректора БЕЛТА и ряда журналистов
05 августа 2024 08:31

ЕС ввел санкции против гендиректора БЕЛТА и ряда журналистов