Саснович вернулась в топ-100, а Соболенко по-прежнему третья в рейтинге WTA

Белорусская теннисистка Александра Саснович вновь попала в топ-100 рейтинга WTA, оказавшись на 98-м месте. Об этом сообщается на сайте организации.

Арина Соболенко осталась на третьем месте, а Виктория Азаренко расположилась на 19-й строчке. На текущей неделе они выступят на турнире в Монреале.

Топ-3 рейтинга WTA:

Ига Свентек (Польша) – 11 005 очков; Кори Гауфф (США) – 7703 очка; Арина Соболенко (Беларусь) – 7 256 очков.

Топ-3 рейтинга ATP: