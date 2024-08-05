Sky News: премьер Британии экстренно собирает министров из-за беспорядков

Телеканал Sky News сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет заседание комитета COBRA из-за антииммигрантских беспорядков. Об этом пишет РИА Новости.

Участники акции протеста пытались поджечь гостиницы, в которых проживают мигранты. Стармер заявил, что бунтовщики еще пожалеют о своих действиях, а МВД объявило о мерах по охране мечетей.

Волнения начали происходить после того, как 29 июля 17-летний подросток напал с ножом на участников занятий для детей по танцам и йоге.

В результате нападения погибли трое детей, а несколько человек получили травмы. Акции протеста вспыхнули из-за того, что, по слухам, нападавший был беженцем, но позднее выяснилось, что он был родом из Уэльса. По мнению полиции, беспорядки были организованы ультраправыми.