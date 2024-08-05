В ЕС ввели санкции против гендиректора БЕЛТЫ, журналистов и сотрудников ГУБОПиК

Евросоюз расширил действие санкций в отношении Беларуси, добавив 28 лиц правоохранительной системы, а также журналистов и гендиректора БЕЛТА Ирины Акулович за «роль в репрессиях и нарушении прав человека». Об этом пишет РИА Новости.

Также под санкциии попали два замначальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД, а также сотрудники органов прокуратуры и судьи.

В целом санкции ЕС теперь распространяются на 261 лицо и 37 организаций. Активы лиц, попавших под эти санкции, замораживаются, и им запрещается въезд в ЕС.