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В ЕС ввели санкции против гендиректора БЕЛТЫ, журналистов и сотрудников ГУБОПиК

05 августа 2024 10:03
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Евросоюз расширил действие санкций в отношении Беларуси, добавив 28 лиц правоохранительной системы, а также журналистов и гендиректора БЕЛТА Ирины Акулович за «роль в репрессиях и нарушении прав человека». Об этом пишет РИА Новости.

Также под санкциии попали два замначальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД, а также сотрудники органов прокуратуры и судьи.

В целом санкции ЕС теперь распространяются на 261 лицо и 37 организаций. Активы лиц, попавших под эти санкции, замораживаются, и им запрещается въезд в ЕС.

# Санкции

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