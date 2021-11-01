Власти отрицают проблему. В украинских больницах заканчиваются запасы кислорода для больных

Новости Украины. Украина снова в топе рейтинга по суточной смертности от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост заболеваемости и количества госпитализированных сопровождается дефицитом кислорода.
Новости Украины. Украина снова в топе рейтинга по суточной смертности от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост заболеваемости и количества госпитализированных сопровождается дефицитом кислорода.
На фоне этого врачи боятся, что перед ними может возникнуть непростой выбор: кого-то придется отключать от искусственной вентиляции легких. Только в Одессе в нескольких больницах кислород закончился еще пару дней назад. И чтобы спасти жизни, медики начали экстренную эвакуацию пациентов в другие медучреждения. В связи с этим родственникам больных приходится искать кислород самостоятельно. В свободной продаже его практически нет.
При этом украинские власти отрицают существование проблемы. Так, на днях Владимир Зеленский заявил, что кислорода в стране хватает. С такой же позицией выступил и министр здравоохранения Украины. По его словам, все это слухи, которые распространяют СМИ.