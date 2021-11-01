Власти отрицают проблему. В украинских больницах заканчиваются запасы кислорода для больных

На фоне этого врачи боятся, что перед ними может возникнуть непростой выбор: кого-то придется отключать от искусственной вентиляции легких. Только в Одессе в нескольких больницах кислород закончился еще пару дней назад. И чтобы спасти жизни, медики начали экстренную эвакуацию пациентов в другие медучреждения. В связи с этим родственникам больных приходится искать кислород самостоятельно. В свободной продаже его практически нет.