Пострадавших от отравления туристов расселили по отелям Хургады. Что ещё известно?

Два несовершеннолетних белоруса пострадали в результате массового отравления в Хургаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два несовершеннолетних белоруса пострадали в результате массового отравления в Хургаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее сообщалось, что в одном из отелей египетского курорта отравились 47 туристов. Среди них граждане России, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Польши и Латвии. Пострадали в основном дети от двух лет. Всем оказана необходимая медпомощь.
По заявлению египетской прокуратуры, за нарушение санитарных норм отель закрыт на неопределенный срок. Туристов расселили по другим местам. А вот владельцу отеля грозят не только большие штрафы, но и полное закрытие с лишением лицензии. На данный момент в отеле работает специальная комиссия, которая проверяет рестораны, кухни и условия хранения продуктов.