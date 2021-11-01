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Пострадавших от отравления туристов расселили по отелям Хургады. Что ещё известно?

01 ноября 2021 17:40
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Два несовершеннолетних белоруса пострадали в результате массового отравления в Хургаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавших от отравления туристов расселили по отелям Хургады. Что ещё известно?-1

Ранее сообщалось, что в одном из отелей египетского курорта отравились 47 туристов. Среди них граждане России, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Польши и Латвии. Пострадали в основном дети от двух лет. Всем оказана необходимая медпомощь.

Пострадавших от отравления туристов расселили по отелям Хургады. Что ещё известно?-4

По заявлению египетской прокуратуры, за нарушение санитарных норм отель закрыт на неопределенный срок. Туристов расселили по другим местам. А вот владельцу отеля грозят не только большие штрафы, но и полное закрытие с лишением лицензии. На данный момент в отеле работает специальная комиссия, которая проверяет рестораны, кухни и условия хранения продуктов.

# Массовое отравление # Фотофакт

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