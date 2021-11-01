Пострадавших от отравления туристов расселили по отелям Хургады. Что ещё известно?

Два несовершеннолетних белоруса пострадали в результате массового отравления в Хургаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее сообщалось, что в одном из отелей египетского курорта отравились 47 туристов. Среди них граждане России, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Польши и Латвии. Пострадали в основном дети от двух лет. Всем оказана необходимая медпомощь.