Прямой эфир

Орбан сообщил, что ЕС хочет нанести России превентивный удар

05 июня 2025 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Орбан сообщил, что ЕС хочет нанести России превентивный удар-0

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что руководители ЕС стремятся бороться с Россией, продолжением войны в Украине, вместо того чтобы укреплять благосостояние сообщества. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Брюссель рассматривает конфликт как превентивный удар, опасаясь нападения со стороны России.

Орбан отметил необходимость скорейшего урегулирования конфликта и поддержку антивоенных инициатив. Он также высказал обеспокоенность по поводу попыток ЕС ограничить государственный суверенитет отдельных государств, использовав войну как инструмент централизации власти. По мнению премьер-министра, централизованное управление со стороны Брюсселя не отвечает интересам народов Карпатского бассейна.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Танкисты ВСУ обстреляли больницу в ДНР, где их лечили
05 июня 2025 12:09

Танкисты ВСУ обстреляли больницу в ДНР, где их лечили

ФСБ: преподаватели 4 регионов сотрудничали с Лондоном в ущерб безопасности РФ
05 июня 2025 10:59

ФСБ: преподаватели 4 регионов сотрудничали с Лондоном в ущерб безопасности РФ

Тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса на протест против политики властей
05 июня 2025 10:37

Тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса на протест против политики властей