Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что руководители ЕС стремятся бороться с Россией, продолжением войны в Украине, вместо того чтобы укреплять благосостояние сообщества. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Брюссель рассматривает конфликт как превентивный удар, опасаясь нападения со стороны России.

Орбан отметил необходимость скорейшего урегулирования конфликта и поддержку антивоенных инициатив. Он также высказал обеспокоенность по поводу попыток ЕС ограничить государственный суверенитет отдельных государств, использовав войну как инструмент централизации власти. По мнению премьер-министра, централизованное управление со стороны Брюсселя не отвечает интересам народов Карпатского бассейна.